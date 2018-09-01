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В ДНР заявили о подготовке Украины к наступлению в Донбассе

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Украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе после гибели главы самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. С таким заявлением в субботу, 1 сентября, выступил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, «украинская хунта», ликвидировав Захарченко, «возомнила себя непобедимой военной державой» и приступила к подготовке к операции, передает «РИА Новости».

Басурин отметил, что Киев развернули ударную группировку на мариупольском направлении, использовав в качестве прикрытия учения «Шторм-2018». В настоящий момент украинские силовики стягивают к населенному пункту Розовка тяжелую технику и артиллерию.

Он также обратился к западным государствам с призывом остановить «заигравшегося в войну режим Порошенко». Басурин добавил, что новый виток конфликта принес лишь «горе и слезы в дома Украины и Донецкой республики».

Глава ДНР Александр Захарченко, возглавлявший республику с ноября 2014 года, погиб при взрыве в кафе «Сепар» 31 августа. В результате нападения также погиб его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В республике инцидент признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что произошедшее могло быть диверсией со стороны Киева.

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