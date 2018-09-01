Алиев рассказал об отношении к русскому языку в Азербайджане

Одной из главных тем переговоров президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева стало сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе обсуждалась роль русского языка в отношениях между государствами. С таким заявлением в субботу, 1 сентября, выступил глава азербайджанской республики.

Он подчеркнул, что в Азербайджане бережно относятся к русскому языку, поскольку он объединяет народы двух стран на протяжении веков. Алиев отметил, что в республике действуют более 340 школ, в которых изучают русский язык. Также существуют два филиала ведущих российских университетов, передает «РИА Новости».

Путин и Алиев провели переговоры 1 сентября в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. По итогам переговоров они подписали более 10 документов, направленных на расширение сотрудничества в различных областях, в том числе военно-технической сфере.

Власти ряда Балтийских государств, Украины и Молдавии скептически относятся к русскому языку. Например, в апреле текущего года в Латвии вступили в силу поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод вех школ на латышский язык обучения к 2021 или 2022 году. Против данного законопроекта выступают многие граждане республики.