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Минобороны обвинило США в поддержке попытки прорыва боевиков к Пальмире

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Инструкторы США готовили группу боевиков для совершения террористических актов в сирийской Пальмире. Об этом в субботу, 1 сентября, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории арабской республики.

В центре отметили, что сирийские военные вступили в бой с диверсионно-террористической группой боевиков в 36 км юго-восточнее Пальмиры. В результате боестолкновения были убиты двое террористов, еще двое взяты в плен. В настоящий момент они дают показания.

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Один из боевиков рассказал, что их группа проходила подготовку на базе Эт-Танф под руководством американских инструкторов. Они должны были совершить серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход основных сил террористов — около 300 человек — для захвата города. Террористы планировали занять Пальмиру в течение ближайшей недели, передает ТАСС.

Военная база в Эт-Танфе основана в 2017 году спецслужбами США. Она используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей «умеренной оппозиции». Российские власти неоднократно призывали Вашингтон закрыть базу.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек. США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) без согласия официальных властей САР и одобрения ООН. За четыре года коалиция нанесла около 30 тыс. ударов.

Власти арабской республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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