В Москве 2 сентября объявлен «желтый» уровень опасности

В Москве в воскресенье, 2 сентября, объявлен «желтый» уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики пояснили, что в российской столице и Московской области сложилась пожароопасная ситуация. В ведомстве подчеркнули, что «желтый» уровень опасности означает, что погода потенциально опасна.

Так, 2 сентября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 27 градусов. Скорость ветра составит 5–10 м/с, давление — 757 мм рт. ст.

31 августа руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что, несмотря на наступление осени, в столичном регионе сохранится теплая летняя погода. До середины сентября температура воздуха будет превышать нормы на 3,4 градуса. Во второй половине месяца ожидаются ливни, а температурные показатели вернутся к нормативным значениям.