МЧС предупредило о туманах в Москве 1 сентября

Туман опустится на столичный регион утром 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

В ведомстве со ссылкой на синоптиков Росгидромет уточнили, что туман появится в Москве в районе 7:00. Его видимость составит 200-500 м. Как сообщает «Интерфакс», жителей и гостей города также призвали быть осторожнее.

31 августа руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале сентября москвичей порадует теплая июльская погода.

Вместе с тем до середины сентября температура воздуха будет превышать норму на 3,4 градуса, но во второй половине месяца будут дожди, а температурные показатели вернутся к нормативным значениям.

Лето 2018 года стало одним из самых длинных по метеорологическим показателям и длится уже 123 дня. По мнению метеорологов, это не предел. Самое длинное лето за всю историю метеонаблюдений зафиксировано в 1996 году. Тогда оно длилось 130 дней.