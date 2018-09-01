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МЧС предупредило о туманах в Москве 1 сентября

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Туман опустится на столичный регион утром 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

В ведомстве со ссылкой на синоптиков Росгидромет уточнили, что туман появится в Москве в районе 7:00. Его видимость составит 200-500 м. Как сообщает «Интерфакс», жителей и гостей города также призвали быть осторожнее.

31 августа руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале сентября москвичей порадует теплая июльская погода

Вместе с тем до середины сентября температура воздуха будет превышать норму на 3,4 градуса, но во второй половине месяца будут дожди, а температурные показатели вернутся к нормативным значениям.

Лето 2018 года стало одним из самых длинных по метеорологическим показателям и длится уже 123 дня. По мнению метеорологов, это не предел. Самое длинное лето за всю историю метеонаблюдений зафиксировано в 1996 году. Тогда оно длилось 130 дней.

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