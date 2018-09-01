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Вуди Аллен решил сделать перерыв в карьере

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Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo/Arga Images
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Американский кинорежиссер Вуди Аллен в возрасте 82 лет объявил, что сделает паузу в своей карьере.

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Портал Page Six связывает решение Аллена с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу. По данным издания, режиссер испытывает проблемы с финансированием, так как компания Amazon из-за скандала готова разорвать контракт на три из четырех запланированных фильмов.

Новый фильм Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» должен выйти на Amazon до конца года. Ожидается, что следующий проект режиссер начнет снимать в 2020 году.

Приемная дочь Аллена обвинила его в сексуальном насилии в феврале этого года. По словам женщины, отчим надругался над ней 4 августа 1992 года, когда ей было семь лет.

Сам кинорежиссер неоднократно опровергал обвинения. Он объяснил эту выдуманную историю как месть за развод с матерью Мэлоун — актрисой Миа Фэрроу.

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