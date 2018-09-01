Ирак закрыл воздушное пространство для самолета российских ВКС

Власти Ирака не разрешили направлявшемуся в Сирию российскому военному самолету использовать своей воздушное пространство для транзита.

По данным портала Al Masdar, лайнер Ту-154М следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия, однако из-за решения иракских властей борт был вынужден изменить курс и использовать воздушное пространство Ирана. Багдад пока никак не прокомментировал инцидент.

31 августа самолет, предположительно принадлежавший одной из стран НАТО, совершил опасное сближение с пассажирским лайнером над Охотским морем у российского побережья.