В Киеве пригрозили уничтожить российский флот за пять минут

Киев обладает «всеми силами и средствами» для того, чтобы уничтожить «любой флот» на Азовском море, в том числе и российский, считает украинский депутат Юрий Береза.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5–10 минут», — заявил Береза.

По его словам, с такой задачей может справиться даже техника времен Советского Союза, которая состоит на украинском вооружении.

Идея по уничтожению российского флота выдвигается в Киеве не в первый раз. Ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков рассказал, как «уничтожить в труху» Черноморский флот России.