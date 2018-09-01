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В Киеве пригрозили уничтожить российский флот за пять минут

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Киев обладает «всеми силами и средствами» для того, чтобы уничтожить «любой флот» на Азовском море, в том числе и российский, считает украинский депутат Юрий Береза.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5–10 минут», — заявил Береза. 

По его словам, с такой задачей может справиться даже техника времен Советского Союза, которая состоит на украинском вооружении.

Идея по уничтожению российского флота выдвигается в Киеве не в первый раз. Ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков рассказал, как «уничтожить в труху» Черноморский флот России. 

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