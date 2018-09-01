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Власти Ирака не пропустили самолет ВКС РФ в свое воздушное пространство

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Власти Ирака не пропустили в свое воздушное пространство самолет Ту-154 Военно-космических сил (ВКС) России, который следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия.

Как сообщило издание Al-Masdar News, российскому военному судну было запрещено использовать воздушный коридор Ирака, поэтому экипажу пришлось изменить маршрут и продолжить путь через Иран.

Власти страны свое решение не прокомментировали, сообщает «Федеральное агентство новостей».

26 августа пресс-служба британских ВВС заявила, что истребители Eurofighter Typhoon сопроводили два российских самолета над акваторией Черного моря. 

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