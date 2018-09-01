Аэропорт Триполи закрылся из-за столкновений в городе

Международный аэропорт Митига в ливийской столице Триполи закрылся из-за столкновений противоборствующих вооруженных групп.

По данным телеканала Al Arabiya, в непосредственной близости от единственного в городе аэропорта падают снаряды.

С 2011 года в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране установилось двоевластие: в восточном городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а в столице Триполи — правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и Европы.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Национальной армией во главе с Хафтаром, которая борется с исламистами.

В августе этого года представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари попросил президента России Владимира Путина вмешаться в разрешение кризиса в стране.