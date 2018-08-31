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Трамп посетит военный парад в Париже 11 ноября

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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
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Американский лидер 11 ноября примет участие в параде по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Участие президента в этом мероприятии подчеркнет те жертвы, которые совершили американцы не только во время Первой мировой войны, но также в этом веке во имя свободы», — отметила Сандерс.

По ее словам, в числе ближайших планов президента поездка на саммит «большой двадцатки» в Аргентине, а также визит в Ирландию с целью «обновления глубоких и исторических связей между двумя странами».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность рабочей поездки в Париж, где 11 ноября пройдут мероприятия, приуроченные к столетию окончания Первой мировой войны. 

Приглашение в Париж поступило от президента Франции Эммануэля Макрона.

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