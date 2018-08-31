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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с грузовиком в Ростове

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Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Авария произошла недалеко от аэропорта Платов. При столкновении легковушки и «КамАЗа» первая машина оказалась полностью деформирована, водитель и пассажир оказались зажаты в салоне автомобиля. Об этом сообщает RostovGazeta

Недалеко от места происшествия оказался сотрудник МЧС, он разбил окно в салоне и вытащил двухлетнего ребенка, который находился в очень тяжелом состоянии. Он отвез малыша в больницу. Прибывшие спасатели при помощи специнструмента разрезали двери и вытащили людей.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один мужчина. Помимо уже госпитализированного малыша, травмы получил еще один находившийся в машине ребенок, женщина и водитель. Все они были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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