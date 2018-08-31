Российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером

В третьем дивизионе чемпионата России по футболу произошел громкий скандал вокруг футболиста клинского «Титана» Аршена Цаголова. Спортсмен намеренно забил мяч в собственные ворота, после чего устроил драку с главным тренером своей команды Вадимом Шаталиным.

Матч между клинским «Титаном» и королёвским «Металлистом» прошел 25 августа. Цаголов сначала привез пенальти, а на 77-й минуте и вовсе совершил сольный проход и отправил мяч в свои ворота.

Затем футболист подбежал к главному тренеру команды и устроил с ним стычку. Арбитр встречи удалил Цаголова с поля. Впоследствии футболист и три его партнера — Кучиев, Калаев и Габараев — были отчислены из команды, пишет в пятницу, 31 августа, Championat.com.

По некоторым данным, букмекеры в перерыве матча зафиксировали аномальное количество ставок на то, что во втором тайме будет забито три и более голов. Гол Цаголова в свои ворота как раз стал третьим.

В ситуации будет разбираться КДК МРО, поскольку матч проходил в рамках дивизиона Московской области.

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