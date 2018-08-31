Прямой эфир

Российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В третьем дивизионе чемпионата России по футболу произошел громкий скандал вокруг футболиста клинского «Титана» Аршена Цаголова. Спортсмен намеренно забил мяч в собственные ворота, после чего устроил драку с главным тренером своей команды Вадимом Шаталиным.

Матч между клинским «Титаном» и королёвским «Металлистом» прошел 25 августа. Цаголов сначала привез пенальти, а на 77-й минуте и вовсе совершил сольный проход и отправил мяч в свои ворота.

Затем футболист подбежал к главному тренеру команды и устроил с ним стычку. Арбитр встречи удалил Цаголова с поля. Впоследствии футболист и три его партнера — Кучиев, Калаев и Габараев — были отчислены из команды, пишет в пятницу, 31 августа, Championat.com.

По некоторым данным, букмекеры в перерыве матча зафиксировали аномальное количество ставок на то, что во втором тайме будет забито три и более голов. Гол Цаголова в свои ворота как раз стал третьим.

В ситуации будет разбираться КДК МРО, поскольку матч проходил в рамках дивизиона Московской области.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французские и британские моряки подрались в Ла-Манше из-за гребешков
Легендарный колумбийский вратарь подрался с фанатом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017