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Сев озимых начался в Волгоградской области

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В большинстве районов Волгоградской области аграрии начали сев озимых. Работы уже проведены на 182 тыс. га и продолжают набирать темп.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, аграрии предполагают засеять большую часть полей пшеницей и рожью. Некоторая часть площадей будет использована под масличные культуры.

В работах будут задействованы 17,5 тыс. единиц техники, в том числе тракторы, культиваторы, сеялки. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Одновременно с севом ведется и сбор урожая, который на данный момент завершен на 90%. Так, объем обмолоченного зерна составляет более 3,3 млн м.

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