Вестибюли трех станций метро Москвы закроют до 3 сентября

Вестибюли станций Московского метрополитена «Каховская», «Люблино» и «Марьино» закроют для ремонта,

Восточный и западный вестибюли «Каховская» будут работать по очереди в ближайшие четыре дня начиная с вечера пятницы, 31 августа, сообщила пресс-служба метрополитена.

Вестибюли станций «Люблино» и «Марьино» также закроют вечером в пятницу для ремонта в пассажирской зоне.

«С 22:00 пятницы, 31 августа, до открытия метрополитена в понедельник, 3 сентября, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции «Люблино» (со стороны первого вагона из центра, выход к дому 41 по улице Совхозной). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль станции», — отмечается в сообщении.

С 22:00 пятницы и до открытия метрополитена в понедельник закроют северный вестибюль станции «Марьино», для входа и выхода будет работать южный вестибюль.

20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сравнил столичное метро с метрополитеном Нью-Йорка. По его словам, по завершении всех проектов по расширению московского метро размеры двух подземок будут сопоставимы.