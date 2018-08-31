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«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в 6-м туре РПЛ

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В первом матче 6-го тура «Ростов» на своем поле принял казанский «Рубин». Команды не сумели выявить победителя, встреча завершилась вничью — 1:1.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр Алексей Еськов назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал Алексей Ионов.

«Рубин» сумел восстановить статус-кво на 50-й минуте. Голом отметился защитник Егор Сорокин, который недавно получил вызов в сборную России. Футболист заменит в национальной команде получившего травму Илью Кутепова. В оставшееся время счет остался неизменным.

После шести туров в активе «Ростова» 13 очков (четыре победы, одна ничья, одно поражение), «Рубин» набрал семь очков (одна победа, четыре ничьих, одно поражение).

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