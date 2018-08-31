Реализацию регионального проекта «Наука» обсудили на совещании в правительстве Пензенской области. Об этом сообщает пресс-центр правительства области.

Участники совещания обсудили предложения для Минобрнауки России для включения в план мероприятий национального проекта «Наука». В частности, в Пензе предлагают создать научные центры мирового уровня. Одно из предложений содержит открытие сети международных математических центров и центров биомедицины. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Помимо этого, собравшиеся на совещании обсудили вопрос создания научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций.

Ранее в августе сообщалось о том, что в Рязанской области планируют модернизировать среднее профессиональное образование. В частности, к 2020 году планируется организовать современную цифровую образовательную среду.