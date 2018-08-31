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Люди пострадали после столкновения теплоходов на Москве-реке

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Два теплохода столкнулись на Москве-реке. Инцидент произошел 31 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Столкновение произошло у причала на Воробьевых горах.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Они отделались ушибами и царапинами.

23 августа в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки столкнулись моторная лодка и баржа. В результате аварии погиб один человек, еще одного удалось спасти. Причины инцидента устанавливаются.

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