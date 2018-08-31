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«Уфа» согласовала переход футболиста Облякова в ЦСКА

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Полузащитник «Уфы» Иван Обляков станет игроком московского ЦСКА. Клубы согласовали трансфер футболиста. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста», — рассказал функционер в беседе с ТАСС.

При этом он отметил, что до закрытия трансферного окна «еще есть время, поэтому возможны любые варианты».

20-летний Иван Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. Некоторое время футболист работал под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, когда тот возглавлял уфимскую команду.

Ранее 31 августа армейский клуб объявил о подписании сразу двух футболистов — исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и японского форварда Такуму Насимуру.

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