«Уфа» согласовала переход футболиста Облякова в ЦСКА

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков станет игроком московского ЦСКА. Клубы согласовали трансфер футболиста. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщил генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов.

«В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста», — рассказал функционер в беседе с ТАСС.

При этом он отметил, что до закрытия трансферного окна «еще есть время, поэтому возможны любые варианты».

20-летний Иван Обляков выступает за «Уфу» с 2016 года. Некоторое время футболист работал под руководством нынешнего главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, когда тот возглавлял уфимскую команду.

Ранее 31 августа армейский клуб объявил о подписании сразу двух футболистов — исландского полузащитника Арнора Сигурдссона и японского форварда Такуму Насимуру.

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