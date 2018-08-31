Брянскую студентку оштрафовали на 1,1 млн рублей за взятку

В Брянске суд вынес приговор 41-летней студентке, которая обвинялась в даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Было установлено, что студентка 5-го курса заочной формы обучения успешно сдала осеннюю сессию, заплатив при этом деньги. Затем она успешно прошла преддипломную практику и получила диплом о высшем образовании. За всё она заплатила 51 тыс. рублей, при этом деньги передавались ректору вуза. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Помимо этого, выяснилось, что женщина выступала в качестве посредника между одногруппниками и директором вуза. В общей сложности она передала директору сумму более 500 тыс. рублей.

Суд признал студентку виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 1,1 млн рублей.