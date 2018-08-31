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Порошенко посетит траурные мероприятия прощания с Маккейном

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Президент Украины Петр Порошенко посетит траурную церемонию похорон американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщила администрация украинского лидера в пятницу, 31 августа.

Порошенко от имени украинского народа и лично от себя отдаст «последний долг выдающейся личности, большому другу Украины».

В преддверии визита лидер государства отметил, что Маккейн в памяти украинцев останется близким другом, который встал на киевском майдане на защиту демократии.

Визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом, пишет РЕН ТВ.

Сенатор Джон Маккейн умер 25 августа. Похороны политика пройдут 2 сентября в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). До похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе. Семья Маккейна попросила американского президента Дональда Трампа не посещать похороны.

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