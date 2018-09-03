«Медный дом» для Екатеринбурга
Уникальный объект современной архитектуры возводится в Екатеринбурге. В здание в следующем году переедет штаб-квартира Русской медной компании.
В качестве генерального подрядчика выступает уральская Группа компаний «Премьер». Британские архитекторы выполняют авторский надзор и регулярно посещают строительную площадку, чтобы убедиться, что все идет в соответствии с их уникальной задумкой. Этот проект действительно может стать прорывным и заставить говорить о себе во всем мире. И вот почему.
Факт №1: Foster + Partners много лет создает уникальные проекты для ведущих компаний мира
Бюро было создано в Лондоне в 1967 году знаменитым архитектором Норманом Фостером. Его самое известное творение Башня Мэри-Экс, 40-этажный небоскреб в Лондоне, больше известный в народе как «огурец».
Сегодня в Foster + Partners работает уже более тысячи человек, у бюро есть представительства в США, Китае, Испании и других странах.
Проектирование офисных центров и штаб-квартир – одно из главных направлений деятельности бюро. В портфолио Foster + Partners проекты в интересах таких компаний, как HSBC, Apple, Bloomberg и многих других.
Факт №2: Британские архитекторы предложили РМК принципиально новую концепцию организации офисного пространства
Работая со страховой компанией Willis Faber and Dumas в 1971 году, Норман Фостер предложил заказчику отойти от традиционной кабинетной планировки и запроектировать офис в хорошо сегодня знакомом формате Open Space. Результатом этой работы стало знаменитое здание Willis Building в Ипсвиче.
В работе над проектом РМК Foster+Partners пошли еще дальше и нашли способ объединить все лучшее от двух привычных подходов к офисной планировке, разработав уникальные двухуровневые офисные модули. На первом этаже этих модулей будут расположены кабинеты на 6 человек, чуть большие по площади и высоте, чем кабинеты на втором этаже, где смогут работать по 4 человека. А внутри появится двухсветное атриумное пространство с высокими панорамными окнами. Таким образом, сотрудники отделов смогут, с одной стороны, сохранить определенную приватность своего рабочего пространства, а, с другой стороны, в здании будет создано идеальное естественное освещение. Не будет ощущения замкнутости и давления потолков и стен.
Факт №3: В облицовке здания используются модульные фасадные панели, которые не только предают зданию уникальный внешний вид, но и обеспечивают высокую энергоэффективность
С внешней стороны двухэтажные офисные модули будут обрамлены уникальным фасадным остеклением, которое позволит создать внутри здания мягкое естественное освещение. Кроме того, благодаря предложенным техническим решениям, штаб-квартира РМК будет максимально энергоэффективной.
Не напрасно здание планирует получить международный сертификат экологической оценки эффективности зданий BREEAM (англ. Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Система стандартов BREEAM – ведущий и наиболее широко применяемый метод оценки экологической эффективности зданий по всему миру, который был разработан британской компанией BRE Global.
Факт №4: Штаб-квартира РМК – самый масштабный архитектурный проект с использованием белого бетона
По сравнению с повсеместно применяемым в строительстве серым бетоном белый бетон обладает более выигрышными эстетическими характеристиками, делает более выразительными различные архитектурные элементы и в целом придает зданиям благородный внешний вид.
Однако в мире не так много архитектурных проектов, реализованных с использованием чистого необработанного белого бетона. Причина – сложность технологии производства, ведь при производстве белого бетона необходимо полностью исключить любую вероятность загрязнения материала в процессе изготовления и транспортировки.
Среди немногочисленных примеров концептуальных зданий из белого бетона можно назвать: Международный музей барокко в мексиканском городе Пуэбла (проект японского архитектора Тоёо Ито), церковь Сантьяго де Антас в португальском городе Вила-Нова-ди-Фамаликан (проект архитектора Уго Коррейа), башню из белого бетона в составе арт-центра Fondazione Prada в Милане (проект бюро голландского архитектора Рема Колхаса).
Примечательно, что все эти проекты реализованы в странах, где температура редко опускается ниже нуля. В случае же со штаб-квартирой РМК строительные работы должны вестись круглый год. При этом в строительстве используются монолитные бетонные конструкции, которые отливаются непосредственно на строительной площадке. Это всегда сложнее, чем использование сборных железо-бетонных конструкций заводского производства. А здесь еще и суровая уральская зима.
При низких температурах бетон при застывании становится невозможно отделить от формы и нужно использовать специальную смазку, которая не позволит этому произойти. Но обычная смазка, которая используется для серого бетона, на белом оставляет некрасивые желтые разводы. Поэтому Foster + Partners вместе с ГК «Премьер» пришлось создавать специальную смазку, пригодную для работы именно с белым бетоном.
Факт №5: При выборе поставщиков материалов для строительства предпочтение было отдано российским производителям
Авторы проекта говорят, что штаб-квартира РМК в действительности российское здание, и поэтому оно должно быть сделано в России. Это не только хорошо для отечественной экономики, но и выгодно с точки зрения логистики. Многие технологии были разработаны в России специально для строительства штаб-квартиры РМК, что позволило российским производителям существенно расширить свои компетенции.
Например, нестандартные фасадные модули 10-12 м высотой собирают на екатеринбургском заводе «Мобиль».
А весь комплекс опалубочных систем для конструкций из белого лицевого бетона изготовлен подмосковной компанией СТАЛФОРМ Инт. Опалубка, составы бетона и регламенты бетонирования согласовывались с бюро Foster+Partners. Для апробации различных вариантов на участке рядом с основной стройкой была выстроена двухэтажная модель типового офисного модуля в натуральную величину.