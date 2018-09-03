«Медный дом» для Екатеринбурга

Уникальный объект современной архитектуры возводится в Екатеринбурге. В здание в следующем году переедет штаб-квартира Русской медной компании.

стройка1 Макет штаб-квартиры Русской медной компании Фото: © Foster + Partners стройка1 На объекте уже завершаются работы по облицовке фасада Фото: ГК «Премьер» стройка1 Главный входной вестибюль штаб-квартиры РМК Фото: © Foster + Partners стройка1 Так будет выглядеть интерьер штаб-квартиры РМК Фото: © Foster + Partners стройка1 В строительстве штаб-квартиры РМК используется монолитный белый бетон Фото:© Foster + Partners стройка1 Сборка основного каркаса фасадного модуля для штаб-квартиры РМК на заводе «Мобиль» Фото: © Foster + Partners стройка1 Конференц-зал штаб-квартиры РМК Фото: © Foster + Partners стройка1 Фасадный модуль для штаб-квартиры РМК, произведенный на заводе «Мобиль», прибыл на строительную площадку для дальнейшей сборки Фото: © Foster + Partners

В качестве генерального подрядчика выступает уральская Группа компаний «Премьер». Британские архитекторы выполняют авторский надзор и регулярно посещают строительную площадку, чтобы убедиться, что все идет в соответствии с их уникальной задумкой. Этот проект действительно может стать прорывным и заставить говорить о себе во всем мире. И вот почему.

Факт №1: Foster + Partners много лет создает уникальные проекты для ведущих компаний мира

Бюро было создано в Лондоне в 1967 году знаменитым архитектором Норманом Фостером. Его самое известное творение Башня Мэри-Экс, 40-этажный небоскреб в Лондоне, больше известный в народе как «огурец».

Сегодня в Foster + Partners работает уже более тысячи человек, у бюро есть представительства в США, Китае, Испании и других странах.

Проектирование офисных центров и штаб-квартир – одно из главных направлений деятельности бюро. В портфолио Foster + Partners проекты в интересах таких компаний, как HSBC, Apple, Bloomberg и многих других.

стройка2 Кампус Apple, Купертино, США Фото: © Foster + Partners стройка2 Штаб-квартира Bloomberg, Лондон, Великобритания Фото: © Foster + Partners стройка2 Херст-Тауэр, Нью-Йорк, США Фото: © Foster + Partners стройка2 Штаб-квартира HSBC, Гонконг Фото: © Foster + Partners стройка2 Штаб-квартира Willis Faber and Dumas, Ипсвич, Великобритания Фото: © Foster + Partners

Факт №2: Британские архитекторы предложили РМК принципиально новую концепцию организации офисного пространства

Работая со страховой компанией Willis Faber and Dumas в 1971 году, Норман Фостер предложил заказчику отойти от традиционной кабинетной планировки и запроектировать офис в хорошо сегодня знакомом формате Open Space. Результатом этой работы стало знаменитое здание Willis Building в Ипсвиче.

В работе над проектом РМК Foster+Partners пошли еще дальше и нашли способ объединить все лучшее от двух привычных подходов к офисной планировке, разработав уникальные двухуровневые офисные модули. На первом этаже этих модулей будут расположены кабинеты на 6 человек, чуть большие по площади и высоте, чем кабинеты на втором этаже, где смогут работать по 4 человека. А внутри появится двухсветное атриумное пространство с высокими панорамными окнами. Таким образом, сотрудники отделов смогут, с одной стороны, сохранить определенную приватность своего рабочего пространства, а, с другой стороны, в здании будет создано идеальное естественное освещение. Не будет ощущения замкнутости и давления потолков и стен.

Факт №3: В облицовке здания используются модульные фасадные панели, которые не только предают зданию уникальный внешний вид, но и обеспечивают высокую энергоэффективность

С внешней стороны двухэтажные офисные модули будут обрамлены уникальным фасадным остеклением, которое позволит создать внутри здания мягкое естественное освещение. Кроме того, благодаря предложенным техническим решениям, штаб-квартира РМК будет максимально энергоэффективной.

Не напрасно здание планирует получить международный сертификат экологической оценки эффективности зданий BREEAM (англ. Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Система стандартов BREEAM – ведущий и наиболее широко применяемый метод оценки экологической эффективности зданий по всему миру, который был разработан британской компанией BRE Global.

Факт №4: Штаб-квартира РМК – самый масштабный архитектурный проект с использованием белого бетона

По сравнению с повсеместно применяемым в строительстве серым бетоном белый бетон обладает более выигрышными эстетическими характеристиками, делает более выразительными различные архитектурные элементы и в целом придает зданиям благородный внешний вид.

Однако в мире не так много архитектурных проектов, реализованных с использованием чистого необработанного белого бетона. Причина – сложность технологии производства, ведь при производстве белого бетона необходимо полностью исключить любую вероятность загрязнения материала в процессе изготовления и транспортировки.

Среди немногочисленных примеров концептуальных зданий из белого бетона можно назвать: Международный музей барокко в мексиканском городе Пуэбла (проект японского архитектора Тоёо Ито), церковь Сантьяго де Антас в португальском городе Вила-Нова-ди-Фамаликан (проект архитектора Уго Коррейа), башню из белого бетона в составе арт-центра Fondazione Prada в Милане (проект бюро голландского архитектора Рема Колхаса).

Примечательно, что все эти проекты реализованы в странах, где температура редко опускается ниже нуля. В случае же со штаб-квартирой РМК строительные работы должны вестись круглый год. При этом в строительстве используются монолитные бетонные конструкции, которые отливаются непосредственно на строительной площадке. Это всегда сложнее, чем использование сборных железо-бетонных конструкций заводского производства. А здесь еще и суровая уральская зима.

При низких температурах бетон при застывании становится невозможно отделить от формы и нужно использовать специальную смазку, которая не позволит этому произойти. Но обычная смазка, которая используется для серого бетона, на белом оставляет некрасивые желтые разводы. Поэтому Foster + Partners вместе с ГК «Премьер» пришлось создавать специальную смазку, пригодную для работы именно с белым бетоном.

Факт №5: При выборе поставщиков материалов для строительства предпочтение было отдано российским производителям

Авторы проекта говорят, что штаб-квартира РМК в действительности российское здание, и поэтому оно должно быть сделано в России. Это не только хорошо для отечественной экономики, но и выгодно с точки зрения логистики. Многие технологии были разработаны в России специально для строительства штаб-квартиры РМК, что позволило российским производителям существенно расширить свои компетенции.

Например, нестандартные фасадные модули 10-12 м высотой собирают на екатеринбургском заводе «Мобиль».

А весь комплекс опалубочных систем для конструкций из белого лицевого бетона изготовлен подмосковной компанией СТАЛФОРМ Инт. Опалубка, составы бетона и регламенты бетонирования согласовывались с бюро Foster+Partners. Для апробации различных вариантов на участке рядом с основной стройкой была выстроена двухэтажная модель типового офисного модуля в натуральную величину.