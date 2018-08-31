Очевидцы рассказали о моменте взрыва в центре Донецка

Жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о моменте, когда в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

«Произошел взрыв, очень сильный. Такого у нас еще не было», — приводит слова одной из жительниц РЕН ТВ.

«Ба-бах и больше ничего. Потом машины поехали и поздно приехали», — рассказала другая женщина, которая слышала звуки взрыва.

Взрыв прогремел 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка, на бульваре Пушкина. Гибель Захарченко, который находился в кафе в момент атаки, подтвердили депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский и представители администрации главы самопровозглашенной республики.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В настоящий момент вокруг заведения выставлено оцепление. Также сообщалось, что подозреваемые в атаке задержаны.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с 4 ноября 2014 года.