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Очевидцы рассказали о моменте взрыва в центре Донецка

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Жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о моменте, когда в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб глава республики Александр Захарченко.

«Произошел взрыв, очень сильный. Такого у нас еще не было», — приводит слова одной из жительниц РЕН ТВ.

«Ба-бах и больше ничего. Потом машины поехали и поздно приехали», — рассказала другая женщина, которая слышала звуки взрыва.

Взрыв прогремел 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка, на бульваре Пушкина. Гибель Захарченко, который находился в кафе в момент атаки, подтвердили депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский и представители администрации главы самопровозглашенной республики. 

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

В настоящий момент вокруг заведения выставлено оцепление. Также сообщалось, что подозреваемые в атаке задержаны.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с 4 ноября 2014 года.

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