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СМИ узнали о предстоящей встрече Лаврова с главой МИД Германии

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Фото: Global Look Press/MFA Russia Press Service
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в середине сентября провести переговоры в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом и поучаствовать в закрытии перекрестного года РФ и Германии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский дипломатический источник.

«Планируется визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного Года культуры РФ и Германии, а также переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом», — сказал собеседник агентства.

24 июля канцлер Германии Ангела Меркель и Хайко Маас провели в Берлине переговоры с Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии и на востоке Украины.

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