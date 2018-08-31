СМИ узнали о предстоящей встрече Лаврова с главой МИД Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в середине сентября провести переговоры в Берлине со своим немецким коллегой Хайко Маасом и поучаствовать в закрытии перекрестного года РФ и Германии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российский дипломатический источник.

«Планируется визит главы МИД РФ в Берлин на закрытие перекрестного Года культуры РФ и Германии, а также переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом», — сказал собеседник агентства.

24 июля канцлер Германии Ангела Меркель и Хайко Маас провели в Берлине переговоры с Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым ситуацию в Сирии и на востоке Украины.