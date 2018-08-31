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Глава МИД Австрии заявила об отсутствии политического подтекста в ее танцах

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль заявила об отсутствии политического смысла в ее танцах с дипломатами или кем-либо. Об этом дипломат сказала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Вене.

Британские журналисты попросили ее прокомментировать переговоры по Brexit и ее танец с новым главой МИД Великобритании Джереми Хантом, который имел место накануне. Об этом сообщает 31 августа ТАСС.

«Джереми — прекрасный танцор и очаровательный джентльмен», — ответила журналистам Кнайсль.

«В своей жизни я танцевала с огромным числом мужчин», — продолжила глава МИД Австрии под нарастающий смех в зале и, улыбнувшись, подчеркнула, что «остановится на этом», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в августе президент России Владимир Путин станцевал вальс с Карин Кнайсль на ее свадьбе.

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