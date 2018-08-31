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Новгородские власти купят новогоднюю ель за 3 млн рублей

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Из бюджета Великого Новгорода будет выделено 3,3 млн рублей на покупку искусственной новогодней елки. Соответствующие поправки в бюджет утвердили депутаты городской думы.

Предыдущее праздничное дерево покупалось 10 лет назад. На искусственную елку потратили 3,2 млн рублей. Она была высотой 22 м, состояла из 35 ярусов и 3 тыс. искусственных веток, а в диаметре превышала 10 м. Весила конструкция около 7 т.

До 2008 года на Софийской набережной Великого Новгорода устанавливали живую елку.

Как отмечает Новгород.ру, городские власти каждый год на установку новогодней ели тратят около 1 млн рублей.

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