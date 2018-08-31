Замглавы администрации Порошенко решил уйти в бизнес

Замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко — Дмитрий Шимкив — заявил о намерении покинуть свой пост.

По словам чиновника, его целью всегда была «трансформация страны, движение вперед, продвижение ее интересов в мире». Он пояснил, что сейчас все ключевые реформы и инициативы удалось запустить. Сюда, в частности, входят: 3G и 4G, Национальная рада реформ и Национальный инвестиционный совет.

«Поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться к тому, что вдохновляет меня, — к бизнесу», — заключил Шимкив.

Как отмечает телеканал «112 Украина», серьезные намерения чиновника подтверждает и указ Порошенко №265/2018, в котором говорится, что Шимкива уже освободили от занимаемой им ранее должности.

Ранее 31 августа в отставку попросился сопредседатель депутатской группы Верховной рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк. Причина тому — визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль.