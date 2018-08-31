Шереметьево перестанет объявлять опаздывающих пассажиров

Московской аэропорт Шереметьево больше не будет объявлять по фамилии пассажиров, которые опаздывают на рейс, так как это противоречит закону о персональных данных.

«Теперь дикторы службы информации Шереметьево при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Нововведения коснутся пассажиров всех категорий, любых классов и рейсов всех авиакомпаний, которые пользуются услугами аэропорта.

В августе Шереметьево запустил новый сайт. Представители аэропорта отмечают, что новое дизайн-решение позволяет ускорить переход к ключевым разделам, а видеоряд на главной странице воссоздает в деталях атмосферу воздушной гавани.