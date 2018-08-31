СК проводит проверку после смерти рабочего на заводе в Алексине

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти сотрудника предприятия в Алексине Тульской области. Его тело было обнаружено накануне на территории завода. По факту проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает ИА «Тульские новости», напарник погибшего рассказал, что тот грузил отходы производства на поддон. В этот момент его ударило током, и он упал. Спустя короткий промежуток времени мужчина поднялся на ноги, но снова упал и умер.

Следователи не нашли на его теле признаков насильственной смерти. По одной из версий причиной гибели могло стать поражение электрическим током. Точные причины смерти установят при помощи судебно-медицинской экспертизы.

В конце мая работник предприятия в Югре лишился рук из-за удара током. В нарушении требований охраны труда обвиняется его мастер.