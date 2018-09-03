Криминальная Эстония: подростковые банды держат в страхе целую страну

«Банды подростков-головорезов захватили центр Таллина. Через месяц полицию подняли по тревоге» — так в соцсетях шутят о криминогенной ситуации в эстонской столице. Впрочем, не все готовы оценить юмор. Группировки юных хулиганов грабят и избивают взрослых и сверстников. Полицейские и чиновники грозятся покончить с преступностью, но пока проблема только усугубляется. Подробности — в материале портала iz.ru.

Место встречи изменить нельзя

Излюбленное место встречи таллинской молодежи — центр города. Но не все отправляются в коворкинг для плодотворного нетворкинга. Некоторые школьники занимаются обыкновенным разбоем. Самыми опасными в городе считается сад Канути и район Ласнамяэ.

По данным полиции, в одну из банд входит 20 человек. «Молодые люди выбирают пьяных, надеясь на легкую добычу. Они нападают также на сверстников, которые передвигаются в одиночку, нападая на них большой группой, чтобы жертвы не могли защитить себя. Кроме того, молодые люди обворовывают магазины, распивают алкоголь в парках, употребляют наркотики», — говорит руководитель следственного отдела пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

подростки Фото: скриншот видео/epl.delfi.ee

Хулиганы записывают нападения на видео и выкладывают их в закрытых группах в социальных сетях. Примеры таких роликов публикуют эстонские СМИ. На одном видно, как в сквере толпа обступила двух девушек. Одна швыряет другую на землю и бьет кулаком в лицо. На другом ролике несколько человек бьют ногами мужчину на трамвайной остановке. Тот падает на пути, но прохожие за него не вступаются. Действие третьего происходит, очевидно, во дворе. После многократных ударов кулаками в лицо и область туловища жертву валят на землю и четверо молодых людей продолжают бить ногами.

Полицейские говорят, что многие жертвы насилия боятся писать заявления в правоохранительные органы. Один из зафиксированных случаев произошел вечером 2 августа. Хулиганы на бульваре Мере в центре Таллина напали на двух мужчин. Их избили, у одного отобрали телефон стоимостью €300, другого с серьезными травмами доставили в больницу.

По горячим следам стражи порядка задержали троих подозреваемых: двух 15-летних подростков и одного 21-летнего юношу. Совершеннолетний раньше уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и насилие в отношении представителей власти. Месяц назад он вышел из тюрьмы. Сейчас с разрешения суда молодого человека арестовали на два месяца.

Криминализация всей страны

С разгулом подростковой преступности столкнулись и в других городах Эстонии. В небольшом городе Пярну (население — 39 тыс. человек) молодежная группировка совершила несколько угонов автомобилей, один они увели с полицейской штрафстоянки.

Кроме того, двое молодых людей 14 и 17 лет залезли в частный дом, откуда украли €5000 и ювелирные изделия. Полиции удалось установить личности злоумышленников. Нескольких отправили на общественные работы, одного приговорили к шести месяцам тюрьмы условно.

полиция Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

В крошечном городке Кейла (9 тыс. человек) банда 13–17-летних хулиганов сосредоточилась на грабеже магазинов. Несовершеннолетние замешаны в нескольких десятках эпизодов. Так, из местного зоомагазина школьники стащили €300. «Взяли наличные из кассы, украли некоторые товары. Прихватили с собой и ноутбук», — перечисляет владелец торговой точки Индрек Руубас. Нападению подвергся мужчина, который хотел снять деньги в банкомате, он лишился €1 тыс. На сегодняшний день по некоторым из эпизодов заведено семь уголовных дел. Суд определил некоторых из подростков в спецшколу.

Видео и соцсети

Проблема молодежной агрессии не нова, даже в умиротворенной Эстонии с ее проявлениями сталкивались регулярно и раньше. Однако этим летом таких случаев стало гораздо больше. Кроме того, подростки стали более организованными. Видеозаписи нападений полицейские обнаруживают в соцсетях практически ежедневно.

Структуру молодежной преступности подробно объясняет руководитель пыхьяской префектуры Кристиан Яани. По его словам, в Таллине около 20 «заводил». У части из них есть семьи, часть из них живет в детских домах, часть — в приемных семьях или спецшколах. Шестеро «заводил» сейчас взяты под стражу, так как совершили серьезные преступления. «К лидерам тянутся обычные подростки, они тоже начинают совершать преступления. Наш опыт показывает, что если быстро изолировать «заводил», взять их по разрешению суда под стражу, то и остальная компания разваливается», — объясняет Яани.

Кристьян Яани Руководитель пыхьяской префектуры Кристиан Яани Фото: ERR

В связи со сложившейся ситуацией власти Таллина взяли под охрану городские парки. С 29 августа стражи порядка приступили к круглосуточному патрулированию сада Канути. Вице-мэр Таллина Тынис Мёльдер, курирующий социальные вопросы, заявил, что ситуация с подростковой преступностью выходит из-под контроля. Он пообещал восстановить комиссии по делам несовершеннолетних, которые были ликвидированы государством несколько лет назад. «Сегодня мы видим, что нужно срочно восстанавливать положение, когда за одним столом собираются руководитель школы и полицейский, родитель и ребенок, социальный работник и представитель министерства юстиции», — сказал чиновник.

Стайный инстинкт

В последние годы на постсоветском пространстве много говорили о распространившейся среди молодежи тюремной субкультуре АУЕ («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», «Арестанты упрямы (и) едины»). Считается, что движение зародилось в Забайкалье, где существуют давние каторжанские традиции. Позже оно распространилось в Сибири, на Дальнем Востоке, а теперь его последователи замечены за пределами России — на Украине, в Молдавии, Казахстане, теперь — и в Эстонии.

колония На территории воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

Популярность АУЕ эксперты связывают с непростым социально-экономическим положением, а также потерей подростками ориентиров в жизни. В Эстонии, однако, жизнь по сравнению с соседними странами довольно благополучная. Средняя зарплата во II квартале 2018 года достигла €1321. ВВП Эстонии во II квартале 2018 года увеличился на 3,7% по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Уровень безработицы в республике — самый низкий за последние 10 лет.

Врачи-психологи объясняют ситуацию подростковой психологией. По их словам, в определенном возрасте ребенку необходима группа, мнение которой для него более значимо, чем слова родителей. В этот период несовершеннолетние чаще идут на конфликт с окружением, отрицают привычные большинству ценности и часто под воздействием друзей или среды меняется мировоззрение. Большое влияние на школьников оказывают социальные сети, где во всех подробностях смакуются кровавые происшествия. Провоцируют агрессию также соответствующие фильмы и компьютерные игры. Тюремная тематика в данном случае — только повод самоутвердиться и показать себя перед сверстниками.