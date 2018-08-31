«Пенсионное обеспечение несет гигантскую моральную миссию»

Реальная забота о старшем поколении — это повышение пенсий, которые призваны «не просто обеспечить пожилому человеку набор продуктов и лекарств, но в первую очередь — сохранить у него чувство собственного достоинства», уверена председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская. В своем комментарии газете «Культура» она подчеркнула, что благодаря президентским поправкам в законопроект о повышении пенсионного возраста восторжествует справедливость. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам в среду, 29 августа. Оно касалось изменений в пенсионном законодательстве, дискуссии вокруг которых не утихают который месяц. Президент расставил все точки над i: подробно объяснил, почему эти перемены нельзя откладывать, какие преимущества ждут население страны, а также объявил о смягчении законопроекта по изменению пенсионной системы. Речь идет, в частности, о сохранении действующих льгот для пенсионеров как на федеральном, так и на региональном уровне и введении дополнительных (в том числе для сельских жителей). Подробнее читайте в материале портала «Основная задача — обеспечить устойчивость: главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу».

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что правительство по его поручению рассматривало все возможные сценарии, в том числе предложенные оппозицией, которая будет использовать эту «ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций». «Что касается нынешней, действующей власти, самое легкое, самое простое для нее сегодня — вообще ничего не менять, — подчеркнул Путин. — Сейчас, несмотря на известные сложности, российская экономика чувствует себя уверенно».

«Баба-яга всегда против»

Президент задает планку политической культуры, которую «можно принять за образец в спорах с недобросовестными оппонентами», отмечает глава комитета Госдумы по культуры Елена Ямпольская. Она признается, что те, кто воспользовался дискуссиями вокруг пенсионных изменений для самопиара, «до отвращения утомили». Тем более что они передергивают и подтасовывают факты и не брезгуют личными оскорблениями. Елена Ямпольская уверена: если бы речь шла о снижении пенсионного возраста, те же люди точно так же выступали бы против. «Теперь у работодателя есть законный повод выпихнуть нас на пенсию в 45 лет!» — так бы возмущалась оппозиция, полагает депутат.

«Истерика со штампованными аргументами («Вас бы в горячий цех!» — строчат под копирку люди, не бывавшие в горячем цехе даже с экскурсией) призвана вовсе не защитить пенсионеров, — подчеркивает парламентарий. — Потому что реальная защита пенсионеров — это увеличение размера пенсий. Я продолжаю работать, чтобы у моей старушки-соседки пенсия росла, — вот что такое защита и солидарность».

Глава государства, оперируя цифрами, доказал, что предлагаемые изменения — единственный способ добиться повышения пенсий, уверена она.

Если бы у короля Лира была пенсия...

«...Возможно, трагедия превратилась бы в драму», — говорит Елена Ямпольская. По ее мнению, задача пенсии отнюдь не только обеспечить людей старшего поколения необходимыми благами, но и сохранить у него чувство собственного достоинства. Нетрудоспособный человек должен иметь независимый источник дохода — это жизненно важная необходимость.

«Мы все прекрасно знаем, насколько щепетильны в финансовых вопросах наши пожилые родители, с какой неохотой они принимают от нас ту помощь, которую считают «лишней», — отмечает депутат. — Их так воспитывали — совестливыми работящими людьми».

Парламентарий подчеркивает: пенсионное обеспечение несет «гигантскую моральную миссию». Особенно если учитывать то, что в некоторых семьях дети бросают стариков на произвол судьбы — такие сценарии разыгрываются сплошь и рядом.

Комплекс преобразований

«Президент с цифрами в руках показал: предлагаемые перемены — единственный способ добиться стабильного роста пенсий. Нет оснований сомневаться в его резонах. Другое дело, все мы надеемся, что изменения в пенсионной системе станут частью целого комплекса преобразований — в здравоохранении, контроле за экологической обстановкой. В психологии граждан наконец», — говорит Елена Ямпольская. По ее мнению, надо сделать так, чтобы молодым хотелось полноценно работать, а не отбывать повинность, чтобы у них горели глаза.

«Для этого надо не только зарплаты повышать, но и цели перед людьми ставить масштабные, осмысленные, вдохновляющие», — рассуждает глава комитета Госдумы по культуре.

Останемся без музыкантов

Депутатов, однако, всё также тревожит судьба представителей творческих профессий — их полностью исключили из перечня лиц, которые имеют право на досрочный выход на пенсию за выслугу лет. По словам Елены Ямпольской, этот вопрос уже обсуждался на заседании профильного комитета нижней палаты парламента. Депутаты вернутся к нему после отпуска и решат, вносить ли соответствующие поправки в законопроект или же добиться включения артистов некоторых категорий в список льготников, который составляет кабмин.

«Я убеждена, что надо крайне осторожно обращаться с пенсионным возрастом и необходимым стажем у артистов балета, некоторых категорий артистов цирка, музыкантов, играющих на духовых инструментах», — говорит Елена Ямпольская. При этом она признает, что список творческих профессий и должностей, представители которых сейчас могут рассчитывать на льготы, раздут.

По словам председателя комитета Госдумы по культуры, на некоторые творческие специальности наблюдается недобор в вузах, а после отмены льгот ситуация станет еще хуже: «Ведь мы же не хотим оставить, например, оркестры России без духовиков, правда?»