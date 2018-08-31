Москва обвинила США в незаконном распространении секретной информации

Москва требует от Соединенных Штатов пресечь незаконное распространение конфиденциальной информации и привлечь к ответственности виновных в утечке данных о банковских трансакциях посольства России в США, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

На днях ресурс BuzzFeed выпустил материал о трансакциях российского дипучреждения и его сотрудников. По словам дипломата, в опубликованной статье, как и в вышедших в ноябре прошлого и январе текущего года, речь идет о конспирологических теориях вокруг обычных переводов заработной платы работникам загранучреждения.

«Цель подобных «вбросов» ясна — вписать их в контекст кампании о мнимом вмешательстве России в американские выборы 2016 года», — говорится в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратила внимание на то, что без поддержки американских спецслужб СМИ не смогло бы заполучить такую информацию. В связи с чем она отметила, что официальный Вашингтон не только нарушает тайну банковской информации и американское законодательство, но Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В ноябре прошлого и январе текущего года портал BuzzFeed опубликовал материалы, содержащие конфиденциальные сведений о трансакциях российских дипучреждений в США и ряда сотрудников посольства. Журналисты признались, что, пытаясь связаться с дипломатами, использовали данные из их банковских анкет.