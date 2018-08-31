Пенсионерка задохнулась при протапливании погреба в Поморье

В Холмогорском районе Архангельской области проводится проверка по факту гибели 68-летней женщины, тело которой было обнаружено в погребе.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, тело пенсионерки было обнаружено в погребе собственного дома в деревне Большая Товра. По предварительным данным, женщина решила протопить помещение и погибла от отравления угарным газом. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Для установления точной причины гибели пенсионерки будет проведена экспертиза. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.