Решив написать про информационную войну и русофобию, я сразу вспомнил про трехгодовой курс семинаров на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в 80-е годы прошлого века. Тогда мне посчастливилось быть учеником профессора Бориса Андреевича Грушина. Идеи, которые он высказывал на семинарах, по-прежнему актуальны и сегодня, как минимум заставляют задуматься над происходящим.

Одной из главных задач семинаров философа Грушина была попытка изучения и легитимизации понятия «массовое сознание» в особых идеологических условиях середины 80-х годов XX столетия в СССР. Тогда главным мерилом официальной науки был классовый подход. Грушин понимал опасность обсуждения этой темы по месту своей основной работы в Институте философии Академии наук СССР. Там подобное исследование могло вызвать неоднозначную реакцию и даже политические преследования. Поэтому он решил развернуть дискуссию на факультете журналистики МГУ, ведь в стенах университета идеологическая цензура была в то время не так сильна. Теория массового сознания разрабатывалась Грушиным уже в его ранней работе «Мнения о мире и мир мнений», затем в различных статьях и, наконец, в итоговой монографии «Массовое сознание».

Да простит мне Борис Андреевич, семинар пришел к простому выводу, который тем не менее актуален и по сей день. Общественное мнение дает оценку каким-либо фактам и событиям повседневной жизни, несмотря на то что в них не разбирается. Это так называемое массовое сознание в России «прекрасно знает», что происходит в Европе, а европейское — в России. И мы вряд ли далеко уйдем от истины, если скажем, что оно готово оценивать всё что угодно.

В наше время, когда информационные войны стали повседневностью, люди чаще всего воспринимают мир через СМИ. То, что прозвучало в газетах, на телеканалах, радио или информагентствах, остается в умах.

Но давайте перейдем к России и ее взаимодействию с западным миром. Любые отношения между государствами смело можно рассматривать как конкурентные. Например, представим одно государство, которое берет за основу своей внешнеполитической линии соперничество с Россией. Оно может конкурировать на рынке и мировой арене честно, прилагая такие же усилия, как выбранный оппонент. Однако природа людей довольно алчная и изворотливая. Классический прием неконкурентной борьбы на рынке — это клевета. Многие предпочитают руководствоваться принципом, что если для достижения цели необходимо оболгать конкурента, значит, надо это сделать.

Классическая клевета про современную Россию состоит из простой цепочки утверждений. Россия — это бывший СССР. Из этого вытекает, что нам не надо общаться с Россией. Ведь там же, куда ни посмотри, Сталин и ГУЛАГ.

При этом мы в Европейском союзе знаем, как формируются подобные схемы и почему опасно относиться к ним серьезно. Особенно усердно создают такие цепочки те, кто никогда в России не был, не знает русского языка, а многие и вовсе не хотят его знать. Сложившуюся ситуацию можно четко охарактеризовать тезисом моего учителя. В упрощенном виде он звучит так: чем меньше знаешь, тем больше болтаешь.

Проблема в том, что массовое сознание весьма эффективно управляется очень простым механизмом. Он состоит в следующем: если у меня или у нас всё хорошо, то это является следствием моих или, если хотите, наших внутренних дел, обстоятельств, усилий. Если же у нас что-то пошло не так и дела обстоят плохо, это, конечно, следствие какого-то внешнего вмешательства. Это ведь не может быть обусловлено нашими внутренними промахами. И наоборот. Если у конкурента дела идут хорошо, то это, безусловно, стечение независящих от него внешних обстоятельств. Другими словами, успехи России случайны. Если у России проблемы, то это всё из-за каких-то внутренних причин.

Те, кто в Европе способен думать и анализировать информацию, давно этому не верят. И чтобы преодолеть русофобию, нужно всем сказать себе простую фразу: «Давайте жить дружно!». Поскольку любая информационная война лишает государства возможностей конструктивного сотрудничества, а главное — устранения существующих споров и разногласий.

Автор — директор аналитического центра Comenius Analytica

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