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Уровень безработицы снизился в Карелии

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Управление труда и занятости Карелии фиксирует снижение общей и регистрируемой безработицы. Кадровый спрос за первое полугодие составил 18 тыс. вакансий.

Согласно данным статистики, общая безработица снизилась с 10,2% в январе 2018 года до 8% в июле. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,9 до 1,7%. Этот показатель оказался ниже прогнозируемого, пишет ИА «Карелinform».

В управлении труда и занятости положительную тенденцию связывают с ростом зарплат, поддержкой малого предпринимательства и развитием системы временных рабочих мест. В рамках временной занятости трудоустроены 2,5 тыс. человек. Кроме того, более 150 безработных открыли собственное дело.

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