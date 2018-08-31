Прямой эфир

Собянин провел технический пуск участка Некрасовской линии метро

0
Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Некрасовка».

«До конца года запустим движение поездов до «Косино» и в следующем году запустим до «Авиамоторной». Практически вся ветка метро уже готова, станции готовы, нужно еще некоторые технические мероприятия закончить», — приводит сайт kp.ru слова Собянина.

Открытие Некрасовской линии метро, протяженность которой 19 км, сделает город ближе для 800 тыс. человек. Линия будет проходить через Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы и соединит с центром Москвы районы Рязанский, Раменки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также дойдет до Люберецких Полей. На карте метро она будет обозначена розовым цветом. Отмечается, что новая линия метро, в частности, позволит разгрузить станцию «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

30 августа мэр столицы Сергей Собянин открыл семь станций на «желтой» ветке метро от «Раменок» до «Рассказовки». В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково. Как отмечает «Газета.ру», протяженность нового участка метрополитена превышает 14 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тематический поезд «Город образования» запустили в метро Москвы
Собянин открыл дорогу от Киевского до Калужского шоссе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017