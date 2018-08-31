Собянин провел технический пуск участка Некрасовской линии метро

Мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Некрасовка».

«До конца года запустим движение поездов до «Косино» и в следующем году запустим до «Авиамоторной». Практически вся ветка метро уже готова, станции готовы, нужно еще некоторые технические мероприятия закончить», — приводит сайт kp.ru слова Собянина.

Открытие Некрасовской линии метро, протяженность которой 19 км, сделает город ближе для 800 тыс. человек. Линия будет проходить через Восточный и Юго-Восточный административные округа столицы и соединит с центром Москвы районы Рязанский, Раменки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, а также дойдет до Люберецких Полей. На карте метро она будет обозначена розовым цветом. Отмечается, что новая линия метро, в частности, позволит разгрузить станцию «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии.

30 августа мэр столицы Сергей Собянин открыл семь станций на «желтой» ветке метро от «Раменок» до «Рассказовки». В дальнейшем линию планируется продлить до аэропорта Внуково. Как отмечает «Газета.ру», протяженность нового участка метрополитена превышает 14 км.