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Новые виды животных включили в Красную книгу Новосибирской области

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В Новосибирской области готовится переиздание Красной книги. В нее включили новые виды исчезающих животных и растений.

В новом учебном году Красная книга Новосибирской области будет переиздана. По рекомендации специальной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов она будет пополнена. В Красную книгу занесут черного грифа, белую куропатку, морского зуйка, большого веретенника, хрустана. Из насекомых под особую защиту попадут острокрылый слоник, шмель спорадикус и байкальский шмель. Об этом пишет vn.ru.

При этом из Красной книги исключат два вида млекопитающих, два вида шмелей и шесть видов птиц. Это связано с тем, что их численность в последние годы резко возросла. Также в особой охране больше не будут нуждаться шесть видов растений.

Красная книга Новосибирской области будет переиздана до конца 2018 года.

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