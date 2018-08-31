Новые виды животных включили в Красную книгу Новосибирской области

В Новосибирской области готовится переиздание Красной книги. В нее включили новые виды исчезающих животных и растений.

В новом учебном году Красная книга Новосибирской области будет переиздана. По рекомендации специальной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов она будет пополнена. В Красную книгу занесут черного грифа, белую куропатку, морского зуйка, большого веретенника, хрустана. Из насекомых под особую защиту попадут острокрылый слоник, шмель спорадикус и байкальский шмель. Об этом пишет vn.ru.

При этом из Красной книги исключат два вида млекопитающих, два вида шмелей и шесть видов птиц. Это связано с тем, что их численность в последние годы резко возросла. Также в особой охране больше не будут нуждаться шесть видов растений.

Красная книга Новосибирской области будет переиздана до конца 2018 года.