Лукашенко анонсировал перестановки в кабмине из-за пьянства

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о новых кадровых перестановках в кабинете министров из-за проблем госслужащих с пьянством.

Об этом президент республики сказал в пятницу, 31 августа, сообщает агентство «Белта».

Лукашенко сказал, что отслеживает ситуацию после обновления правительства и публично заявил о недопустимости пьянства.

Руководители, которых он отправил в отставку, «за воротник закладывали прилично». Президент Белоруссии добавил, что не контролирует, с кем выпивают чиновники и ходят в баню, так как чиновники должны все это уметь.

«Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру», — приводит его слова «Газета.ру».

«Если вы это чувство теряете — вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться», — добавил Лукашенко.

18 августа он сменил руководство правительства страны и несколько министров. На пост премьер-министра был назначен бывший председатель правления Банка развития Республики Беларусь Сергей Румас.