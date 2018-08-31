Новый детский сад на 224 места построят в Рязани до конца 2018 года

В рязанском микрорайоне Кальное планируют построить новый детский сад, рассчитанный на 224 воспитанника. На общегородском педагогическом форуме, который традиционно проходит во второй половине августа, подтвердили, что строительство завершится до конца 2018 года.

Согласно проекту, здание будет трехэтажным. В нем предусмотрены собственная котельная, летняя веранда, лифт. Предполагается, что детский сад смогут посещать 224 воспитанника, разделенные на 10 групп, среди которых будут и ясельные группы на 60 мест, сообщает РИА «7инфо».

Жильцы соседнего жилого комплекса «Паруса» признаются, что не ожидали, что в новом микрорайоне так быстро возведут детский сад.

В целом, социальная инфраструктура микрорайона Кальное развивается достаточно быстро. В начале 2018 года в микрорайоне открылся плавательный бассейн.