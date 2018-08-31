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Путин встретится с генсеком ЦК компартии Вьетнама 6 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится 6 сентября в Сочи с генеральным секретарем центрального комитета коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также актуальные региональные проблемы.

Ожидается подписание ряда двусторонних документов. Согласно сообщению, Нгуен Фу Чонг посетит Россию с официальным визитом.

В августе сообщалось, что Путин планирует встретиться 21 сентября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечалось, что во встрече запланировано участие премьеров и вице-премьеров, курирующих топливно-энергетический комплекс.

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