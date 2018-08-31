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Памятник Доброте откроют в Ульяновске

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В это воскресенье, 2 сентября, в Ульяновске пройдет торжественное открытие памятника Доброте. Он установлен на эспланаде рядом с Ульяновским государственным педагогическим университетом.

Вслед за открытием памятника состоится церемония посвящения в добрята. А затем — торжественный марш как фильме «Мэри Поппинс До свидания!». Его возглавит актриса, сыгравшая главную роль в этом легендарном фильме, Наталья Андрейченко, уточняет портал 1ul.ru.

Проект по установке памятников — символов добра — был разработан Международной Академией Доброты, которую возглавляет скульптор Григорий Потоцкий. Предполагается, что такие памятники появятся на территории 30 стран мира.

Ульяновская область станет четвертым регионом РФ, в котором будет установлен памятник «Одуванчик». Шапочка одуванчика выполнена из ладошек, которые образуют форму шара, символизирующего планету Земля. Организаторы говорят, что установленный в Ульяновске памятник Доброте будет означать, что и здесь есть место Добру и Миру.

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