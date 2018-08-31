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Останки десяти бойцов Красной армии обнаружены в Мурманской области

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В Мурманской области завершилась экспедиция студенческого отряда из Республики Марий Эл. Поисковикам удалось найти останки десяти бойцов Красной армии.

Студенческая экспедиция «Воскресение» проходила на территории Кольского района. Там в годы Великой Отечественной войны проходили тяжелые бои Полярной 14-ой Советских дивизий с горно-егерскими частями Вермахта. Поисковикам удалось обнаружить останки десяти бойцов. Смертных медальонов или подписанных вещей при них не было. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Также студенты были задействованы в съемках документального видеоролика, они рассказывали о ходе экспедиции и событиях, которые разворачивались в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны. Активисты подготовят медийные материалы, которые затем будут занесены в интерактивную карту проекта «Заполярье: География мужества».

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