Молния попала в газовую трубу дома под Суздалем

В Суздальском районе Владимирской области сгорел частный дом. Пожар произошел из-за попавшей в газовую трубу молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области сегодня утром, 31 августа, в 8:04. На место происшествия была направлены пожарные подразделения. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 10:05. Об этом пишут ИА «Владимирские новости».

По мнению спасателей, пожар произошел из-за попавшего в газовую трубу разряда молнии. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и четыре единицы техники.