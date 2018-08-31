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Молния попала в газовую трубу дома под Суздалем

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В Суздальском районе Владимирской области сгорел частный дом. Пожар произошел из-за попавшей в газовую трубу молнии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области сегодня утром, 31 августа, в 8:04. На место происшествия была направлены пожарные подразделения. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 10:05. Об этом пишут ИА «Владимирские новости».

По мнению спасателей, пожар произошел из-за попавшего в газовую трубу разряда молнии. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

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