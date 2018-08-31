Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике

Арктика может стать источником новых конфликтов, поскольку слишком много стран проявляют интерес к данному региону, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Такое мнение он озвучил на заседании коллегии военного ведомства, на котором рассматривался ход выполнения майских указов главы государства.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркивает министр, защита национальных интересов России в Арктике остается приоритетом деятельности вооруженных сил.

Шойгу добавил, что в 2018 году Северный флот получит 416 единиц вооружения и военной техники. В их числе — пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 единиц авиационной техники, а также 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», уже этой весной в состав российской группировки был принят ледокол «Илья Муромец» и корабль тылового обеспечения «Эльбрус», а летом — фрегат «Адмирал Горшков» и десантный корабль «Иван Грен».

Тем временем с Арктике началось строительство российской базы ПВО. Ождается, что военный городок построят за полгода. Он будет состоять из 11 объектов.