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Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике

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Арктика может стать источником новых конфликтов, поскольку слишком много стран проявляют интерес к данному региону, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Такое мнение он озвучил на заседании коллегии военного ведомства, на котором рассматривался ход выполнения майских указов главы государства. 

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«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркивает министр, защита национальных интересов России в Арктике остается приоритетом деятельности вооруженных сил.

Шойгу добавил, что в 2018 году Северный флот получит 416 единиц вооружения и военной техники. В их числе — пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 единиц авиационной техники, а также 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», уже этой весной в состав российской группировки был принят ледокол «Илья Муромец» и корабль тылового обеспечения «Эльбрус», а летом — фрегат «Адмирал Горшков» и десантный корабль «Иван Грен».

Тем временем с Арктике началось строительство российской базы ПВО. Ождается, что военный городок построят за полгода. Он будет состоять из 11 объектов

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