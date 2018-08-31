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МЧС опровергло информацию о взрыве гидроцикла в районе Геленджика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Информация о взрыве двигателя гидроцикла, который якобы произошел в Геленджике, не соответствует действительности, заявили в пятницу, 31 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что такое происшествие на территории региона не регистрировалось. Также эту информацию не подтверждают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ, передает ТАСС.

31 августа ряд местных СМИ и федеральных каналов опубликовали ролик, на котором запечатлен взрыв гидроцикла с туристами. Утверждалось, что в результате инцидента пострадали мужчина и ребенок. Они якобы в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.

Впоследствии выяснилось, что фейковое видео распространил Telegram-канал «ЧП Краснодар». Авторы объяснили, что таким образом решили проучить местных журналистов, которые «воруют у них посты».

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