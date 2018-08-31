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Выставка картин Рериха впервые откроется в одном из вузов Липецка

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Уникальная выставка, посвященная творчеству писателя, художника, общественного деятеля, философа и путешественника Николая Рериха впервые откроется в Липецком государственном педагогическом университете (ЛГПУ). Она пройдет там с 17 сентября по 5 октября. Зрители увидят восточную, гималайскую, славянскую и пророческую серии картин художника.

Выставку организовала общественная организация «Ялтинское научно-философское общество «Мир через Культуру». Там считают, что она поспособствует воспитанию и формированию в общественном сознании основ высокой этики, нравственности и эстетики, а также поможет в гармонизации внутреннего мира человека, передает Lipetskmedia.

Экспозиция разместится на втором этаже одного из корпусов вуза. На бесплатные экскурсии приглашают школьников, учащихся художественных школ города и области.

А в Приморском музее имени Арсеньева в ближайшее время откроется выставка из коллекции музеев московского Кремля. Выставочный проект «Карта России. Вехи истории» продлится с 12 сентября по 11 декабря 2018 года.

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