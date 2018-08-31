Липчане нашли на свалке медкарты своих родственников

Амбулаторные медкарты пациентов больниц обнаружили местные жители на одной из свалок в Липецкой области. Фото находок появились в социальных сетях.

Как рассказала автор фотографий Мария Карпова, они сделаны на территории Коробовского сельсовета Грязнинского района. Часть карт забрали местные жители, поскольку они касаются их родственников.

Не все карты принадлежат умершим, часть людей еще живы, написала Мария. Она предположила, что медкарты выбросили сотрудники медпункта в селе Подворки.

Публикация уже вызвала волну негодования. Пользователи сообщают, что карты, чей срок истек, утилизировали не через сжигание, и, таким образом, врачебная тайна соблюдена не была. Они считают, что случившимся должны заняться правоохранительные органы.

В свою очередь, портал GOROD48 уточняет, что за нарушение правил хранения архивных документов предусмотрена административная ответственность. В частности, на виновных может быть наложен штраф от 100 до 300 рублей, а на должностных лиц — от 300 до 500 рублей.