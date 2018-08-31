Прямой эфир

Липчане нашли на свалке медкарты своих родственников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Амбулаторные медкарты пациентов больниц обнаружили местные жители на одной из свалок в Липецкой области. Фото находок появились в социальных сетях.

Как рассказала автор фотографий Мария Карпова, они сделаны на территории Коробовского сельсовета Грязнинского района. Часть карт забрали местные жители, поскольку они касаются их родственников.

Не все карты принадлежат умершим, часть людей еще живы, написала Мария. Она предположила, что медкарты выбросили сотрудники медпункта в селе Подворки.

Публикация уже вызвала волну негодования. Пользователи сообщают, что карты, чей срок истек, утилизировали не через сжигание, и, таким образом, врачебная тайна соблюдена не была. Они считают, что случившимся должны заняться правоохранительные органы.

В свою очередь, портал GOROD48 уточняет, что за нарушение правил хранения архивных документов предусмотрена административная ответственность. В частности, на виновных может быть наложен штраф от 100 до 300 рублей, а на должностных лиц — от 300 до 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ветклиники проверяют в Кургане из-за трупов животных на улицах
Свалка с опасными медицинскими отходами найдена в Челябинской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017