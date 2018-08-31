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В Саратовской области на один день запретят торговать алкоголем

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Ограничение на продажу спиртного вводится в Саратовской области. Оно будет действовать в День знаний.

Запрет введут 1 сентября. Он распространяется на магазины розничной торговли. Ограничение будет действовать весь день, его снимут только 2 сентября в 10:00. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Согласно региональному закону, продажа алкоголя в Саратовской области также запрещена во время последних звонков, в День защиты детей, День молодежи, а также в неофициальный День трезвости, которые отмечается 11 сентября.

Ранее о введении ограничения на продажу алкоголя сообщили власти Ростовской области. Однако там запрет будет действовать 3 сентября. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на субботу и торжественные линейки переносятся на понедельник.

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