В Саратовской области на один день запретят торговать алкоголем

Ограничение на продажу спиртного вводится в Саратовской области. Оно будет действовать в День знаний.

Запрет введут 1 сентября. Он распространяется на магазины розничной торговли. Ограничение будет действовать весь день, его снимут только 2 сентября в 10:00. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Согласно региональному закону, продажа алкоголя в Саратовской области также запрещена во время последних звонков, в День защиты детей, День молодежи, а также в неофициальный День трезвости, которые отмечается 11 сентября.

Ранее о введении ограничения на продажу алкоголя сообщили власти Ростовской области. Однако там запрет будет действовать 3 сентября. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на субботу и торжественные линейки переносятся на понедельник.