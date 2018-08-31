Старинные рецепты Псковской области объединили в кулинарную книгу

В Псковской области вышла книга старинных рецептов региона. В ней указаны способы приготовления блюд в 24 районах.

Книга «Скатерть-самобранка. Кулинарные традиции Псковщины» была издана при поддержке администрации Псковской области. В нее вошли рецепты, которые были собраны в 24 районах. Авторы отмечают, что одно и то же блюдо в разных районах готовили по-разному. По рецептам можно судить, какие продукты были востребованы в регионе, чем питались псковичи по праздникам и какой смысл вкладывали в различные блюда. Об этом пишет Псковская лента новостей.

В книге рассказано, как приготовить тюрю, гороховые бабашки, овсяный кисель и волованы с грибами. Также читатели смогут узнать исторические факты, например, какое меню было у поэта Александра Пушкина.

Кулинарная книга появилась в библиотеке города Дно и в информационном туристском центре Псковской области.