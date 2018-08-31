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Цветы на 65 млн рублей привезли в Екатеринбург ко Дню знаний

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В таможню екатеринбургского аэропорта Кольцово доставлено 184 т цветов. Их привезли в город ко Дню знаний.

Розы, гвоздики, лилии и хризантемы прибыли из Нидерландов. Эта страна является основным поставщиком. Некоторые цветы привезены из Кении, Эквадора и Колумбии.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе таможни, первым делом цветы проверили на наличие вредителей, затем специалисты сверили данные упаковки с реальным товаром.

Общая стоимость партии — 65 млн рублей. За ввоз поставщики заплатили пошлину примерно в 15 млн рублей.

Ранее Екатеринбург был включен в список городов с самым дорогим «школьным набором». Также в нем оказались Санкт-Петербург, Красноярск, Барнаул, Иркутск и Ростов-на-Дону. Возглавляет этот перечень Москва.

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